Рада врегулювала виконання судових рішень на час воєнного стану

Верховна Рада прийняла за основу та загалом законопроєкт №7317 про питання організації та діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень у період дії воєнного стану.

На засіданні Ради 12 травня це рішення підтримали 318 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до пояснювальної записки, законопроєкт, зокрема, пропонує доповнити закон "Про органи та особи, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів" пунктом 6 (1), що під час дії військового стану кваліфікаційний іспит приватного виконавця проводиться за умови наявності можливості для його проведення.

Також проєкт закону передбачає, що на період до припинення чи скасування військового стану на території України зупиняється дія постанов про обмеження боржника у праві використання зброї.

Крім того, запропонованими законопроєктом встановлюється, що в період дії військового стану постанову або інший процесуальний документ (або їхню частину), винесені приватним виконавцем, можуть бути скасовані за зверненням сторони виконавчого провадження або особи, якщо вони суперечать вимогам закону.