Рада дозволила призупиняти дію будівельних норм на час війни

Верховна Рада на час воєнного стану спростила низку містобудівних процедур, а також затвердила створення програми комплексного відновлення населених пунктів.

За прийняття відповідного законопроєкту №7282 у другому читанні проголосував 265 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроєкту, документ визначає нормативні процедури розміщення тимчасових споруд для проживання та встановлює законодавче регулювання будівництва або реконструкції будівель для тимчасового проживання осіб, які втратили житло внаслідок бойових дій.

Закон також визначає новий термін – "програма комплексного відновлення населеного пункту (території)", а також встановлює порядок її розробки та прийняття.

Крім того, на період введення воєнного стану або надзвичайного стану законом визначається порядок розміщення тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для тимчасового проживання осіб, які втратили житло.

При цьому такі тимчасові споруди чи комплекси дозволяється розміщувати на земельних ділянках будь-яких категорій, крім земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення, без зміни їх цільового призначення.

Закон також надає Кабінету міністрів право приймати рішення про призупинення дії будівельних норм на період воєнного стану.

Крім того, документом регулюється розміщення виробничих потужностей, що переміщені внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також створюються передумови для вдосконалення процедури обстеження нерухомості, пошкодженої внаслідок війни.

Закон також передбачає визначення особливостей розробки, затвердження, реєстрації та внесення змін до будівельних норм, набуття ними чинності або визнання недійсними на період воєнного стану.