Найбільші круїзні компанії припинили продавати путівки росіянам

Найбільші круїзні компанії, у тому числі Carnival Cruise Line та її дочірні підприємства, припинили продавати путівки громадянам Росії.

Про це повідомили в Асоціації туроператорів Росії (АТОР), пише "Коммерсант".

Зокрема, Costa Cruises – дочірня компанія Carnival Cruise Line – вже направила партнерам повідомлення про припинення прийому заявок на круїзи від громадян, які проживають на території Росії, Білорусії, а також на території Донецької та Луганської областей України. У компанії це рішення пояснили дотриманням санкцій, запроваджених США, Великою Британією та ЄС.

За даними видання, Costa Cruises вже відмовила у посадці на борт росіянам, які придбали круїзи на початку травня.

В Costa Cruises уточнили, що громадянин Росії все ж може відправитися в круїз на їхньому лайнері, якщо він має право на постійне проживання в іншій країні, сплатить круїз за банківським рахунком іншої країни та забронює поїздку в іноземному турагентстві.

В АТОР уточнили, що у травні аналогічні кроки, але без офіційних повідомлень, зробили також Carnival Cruise Line та її "дочки" Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Seabourn Cruise Line, а також Regent Seven Seas Cruises.

Водночас в АТОР зазначили, що низка круїзних компаній все ще продають путівки росіянам, серед них компанія MSC Cruises.