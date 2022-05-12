БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Найбільші круїзні компанії припинили продавати путівки росіянам

круиз

Найбільші круїзні компанії, у тому числі Carnival Cruise Line та її дочірні підприємства, припинили продавати путівки громадянам Росії.

Про це повідомили в Асоціації туроператорів Росії (АТОР), пише "Коммерсант".

Зокрема, Costa Cruises – дочірня компанія Carnival Cruise Line – вже направила партнерам повідомлення про припинення прийому заявок на круїзи від громадян, які проживають на території Росії, Білорусії, а також на території Донецької та Луганської областей України. У компанії це рішення пояснили дотриманням санкцій, запроваджених США, Великою Британією та ЄС.

За даними видання, Costa Cruises вже відмовила у посадці на борт росіянам, які придбали круїзи на початку травня.

В Costa Cruises уточнили, що громадянин Росії все ж може відправитися в круїз на їхньому лайнері, якщо він має право на постійне проживання в іншій країні, сплатить круїз за банківським рахунком іншої країни та забронює поїздку в іноземному турагентстві.

В АТОР уточнили, що у травні аналогічні кроки, але без офіційних повідомлень, зробили також Carnival Cruise Line та її "дочки" Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Seabourn Cruise Line, а також Regent Seven Seas Cruises.

Водночас в АТОР зазначили, що низка круїзних компаній все ще продають путівки росіянам, серед них компанія MSC Cruises.

росія (15151) туризм (803) туристи (182)
ДА РОССИЯНИ ГРЯЗНЫЕ СВИНЬИ !!!
показати весь коментар
13.05.2022 02:16

