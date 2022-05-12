Росія знову завдала ракетного удару по Кременчуцькому НПЗ, – голова області
Російські окупанти знову здійснили ракетний обстріл нафтопереробного заводу у Кременчуці Полтавської області, а також території Полтавського району.
Про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив у Telegram.
"Чотири прильоти знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чути були у Полтавському районі. Подробиці пізніше. Не залишаємо укриття!" – написав Лунін.
Як повідомлялося, російські окупанти 2 і 24 квітня завдали ракетних ударів по НПЗ, знищивши його інфраструктуру. Після першого ж обстрілу завод припинив роботу, за даними Полтавської ОВА, він не зможе відновити роботу як мінімум до кінця року.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Serg Serg #504130
показати весь коментар12.05.2022 18:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksii Lopasov #517441
показати весь коментар12.05.2022 19:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль