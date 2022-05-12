БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія знову завдала ракетного удару по Кременчуцькому НПЗ, – голова області

Російські окупанти знову здійснили ракетний обстріл нафтопереробного заводу у Кременчуці Полтавської області, а також території Полтавського району.

Про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив у Telegram.

"Чотири прильоти знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чути були у Полтавському районі. Подробиці пізніше. Не залишаємо укриття!" – написав Лунін.

Як повідомлялося, російські окупанти 2 і 24 квітня завдали ракетних ударів по НПЗ, знищивши його інфраструктуру. Після першого ж обстрілу завод припинив роботу, за даними Полтавської ОВА, він не зможе відновити роботу як мінімум до кінця року.

Автор: 

Кременчук (58) НПЗ (430) Укртатнафта (240) Полтавська область (133)
Беня в ****
12.05.2022 18:19 Відповісти
Дайте официальное заявление, что его восстановили. И делайте такое постоянно. Пусть ****** туда всем, что есть. Один фиг уже металлолом, а не завод. Так хоть ракет потратя
12.05.2022 19:35 Відповісти

