Естонія визначилася з варіантом будівництва LNG-терміналу, – міністр

Найкращий із можливих варіантів з будівництва в Естонії плавучого терміналу LNG знайдено.

Про це заявив міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Ааса, рішення дуже просте і зрозуміле: приватне підприємство отримує чіткі обов'язки забезпечити здатність прийому LNG, а державний оператор електро- та газомереж Elering – підключити цей термінал до мережі газопередачі та пустити по мережі газ.

"По-справжньому тішить, що за підсумками тривалих переговорів ми досягли точки, з якої можна було б розпочати", – сказав Аас, додавши, що тепер слід швидко рухатися далі.

Міністр зазначив, що конкурси та роботи з перевалкового причалу ведуться, тепер приватна фірма зможе продовжити роботу.

"Сподіваємося, що за підсумками до осені здатність (прийом LNG, – ред.) буде створена", – сказав він, зазначивши при цьому, що, хоча будівельний процес тільки починається, також продовжиться робота над планом "Б".

Як повідомив BNS виконавчий директор Infortar Мартті Талгре, 11 травня була прийнята пропозиція компаній Alexela та Infortar щодо будівництва терміналу LNG.

За словами Талгре, Alexela та Infortar до осені чекають від держави забезпечення доступу до мережі газопередачі та регіонального газового ринку.

Як повідомлялося, раніше Alexela і Infortar, які реалізують проект створення плавучого терміналу LNGв естонському порту "Палдіскі", визнали неприйнятною пропозицію оператора Elering з будівництва причалу для терміналу.

Голова правління Alexela Марті Хяель заявляв, що переговори протягом двох місяців показали відсутність у Elering бажання будувати в Естонії термінал – як до осені, так і взагалі.

"Розмова йшла про те, що ми готові, інвестуючи майже 40 млн євро, зважати на можливість збитків у розмірі від 15 млн до 30 млн. Разом з тим, пропонований Elering план вартістю майже 100 млн євро передбачає по суті покупку судна фінам за гроші естонських платників податків. І його не зупиняє навіть той факт, що оренда терміном на 10 років вдвічі дорожча за початкову вартість будівництва судна, і що власник цього судна отримає виключно великий прибуток", – стверджував Хяель.

За його словами, Alexela і Infortar ставлять за мету забезпечити Естонії надійність постачання газу вже на майбутню зиму не лише в обсязі 20% споживання газу, а й усім промисловим споживачам, а також надати естонській економіці конкурентну перевагу в регіоні.

Разом з тим Alexela і Infortar припускають, що Elering до осені цього року забезпечить необхідне для проекту газове з'єднання, а влада – вільний ринок, не спотворений заходами держдопомоги, як того вже багато років обіцяють приватному сектору директиви ЄС та закони Естонії.

У свою чергу, Elering повідомляла, що пропозиція Alexela про будівництво терміналу неприйнятна ні з точки зору організації ринку, ні за вартістю. Зокрема, від приватних інвесторів надійшла пропозиція, відповідно до якої Elering як плата за оренду причалу повинен буде виплатити повну вартість його будівництва в 40 млн євро. При цьому причал у майбутньому залишиться у власності Alexela.

Elering запевнив, що його мета – до кінця року розвинути в Естонії потужності з приймання LNG, щоб таким чином забезпечити надійність постачання газу в ситуації, коли перервуться постачання газу трубою з Росії в Естонію.

Пресслужба міністерства економіки та комунікацій Естонії заявляла, що Elering, як держструктура, готова придбати причал за ціною, яка покриє доведені витрати на його спорудження разом із доведеним прибутком.

Естонія, як і її сусідні країни – Латвія та Фінляндія останнім часом активізувала зусилля щодо створення інфраструктури для прийому LNG у зв'язку із планами відмовитися від імпорту газу з РФ.

У квітні Естонія та Фінляндія підписали рамковий меморандум у сфері створення потужностей з прийому LNG. У документі зафіксовано плани орендувати плавучий термінал із можливістю регазифікації не менше 30 ТВт-год газу на рік. Країни розподілятимуть витрати на термінал пропорційно до того, скільки кожна з них використовує газу.

Сторони хочуть максимально швидко, не пізніше кінця цього року, реалізувати цей спільний проєкт. Доставкою терміналу займатимуться Elering та фінська Gasgrid. Передбачається, що термінал працюватиме в тій країні, де буде швидше створено обслуговуючу інфраструктуру, а надалі він розташовуватиметься у фінському порту Інкоо.

Річне споживання газу у Фінляндії становить близько 23 ТВт-год, споживання Естонії – близько 5 ТВт-год.