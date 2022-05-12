Влада Росії засекретила дані про падіння авіаперевезень

Росавіація тимчасово призупинила публікацію даних про пасажиропотік російських авіакомпаній та аеропортів.

Про це у відомстві повідомили російським ЗМІ.

"Публікація статистичних даних тимчасово призупинена",– визнав представник Росавіації.

Востаннє Росавіація опублікувала дані про пасажиропоток у березні, оприлюднивши дані за лютий. Після цього нових даних відомство не наводило.

Як повідомлялося, після вторгнення російських військ в Україну внаслідок запроваджених країнами Заходу санкцій більшість країн світу припинили авіаційне сполучення з Росією.

Крім того, РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. При цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.