Рада розширила повноваження Мін'юсту для протидії рейдерству

Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству" (№3774).

Відповідне рішення ухвалене 318 голосами народних депутатів, передає Укрінформ.

Як зазначається в супровідних документах до закону, його ухвалення запроваджує низку антирейдерських заходів та встановлює дієві запобіжники з метою гарантування державою непорушності права власності.

Зокрема, Міністерству юстиції України надається право забороняти проведення реєстраційних дій на період розгляду скарги на реєстраційні дії (рішення), що дозволить оперативно зупиняти розпочате рейдерське захоплення, блокувати штучне створення фігури добросовісного набувача та забезпечувати належне виконання рішення Мін'юсту, прийнятого за результатами розгляду скарги.

Також документ усуває штучні бар'єри для розгляду Мін’юстом по суті скарг на реєстраційні дії (рішення), для чого створюється інституційне підґрунтя для розгляду практично всіх скарг, що містять базову інформацію про скаржника та оскаржувану реєстраційну дію та удосконалюється процедура розгляду скарг. Усуваються положення, які дозволяли недобросовісним особам блокувати розгляд скарг Мін’юстом. Крім того, запроваджується обов'язкове оприлюднення прийнятих Міністерством юстиції України рішень на офіційному вебсайті.

Також законом запроваджується правило про зупинення перебігу строку на оскарження у разі повернення скаржнику неналежно оформленої скарги (на період між датою подання скарги та датою її повернення), а також - збільшується строк на оскарження реєстраційних дій (рішень) – з 60 календарних днів до 3 місяців із одночасним запровадженням граничного строку (3 роки з дня проведення оскаржуваної реєстраційної дії).

Згідно з ухваленим законом, скасовується процедура зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, удосконалюються правила підписання рішень загальних зборів учасників юридичної особи, запроваджується можливість проведення окремих реєстраційних дій щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб без втручання людини.

Також документом запроваджується правило про те, що правочин про розірвання договору оренди землі сільськогосподарського призначення, за яким орендарем є юридична особа, оголошується за замовчуванням значним, тобто потребує попереднього рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його укладення.

Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування, окрім окремих пунктів та підпунктів.