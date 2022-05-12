Завод з виробництва автомобілів Škoda в Україні відновлює роботу

Компанія "Єврокар", офіційний дистрибутор автомобілів Škoda в Україні, повідомляє про відновлення прийому замовлень і виробництво. Завод "Єврокар" у Закарпатті відновить роботу в червні.

Про це йдеться в повідомленні офіційного дистрибутора.

Ціни і комплектації доступних для замовлення автомобілів розміщені на офіційному сайті, строк поставки складатиме до 280 днів, однак фактично він залежатиме від кількості замовлень у черзі і може бути меншим. Для придбання також доступні автомобілі на складі, що були у наявності до 24 лютого.

Дилерські центри Škoda працюють залежно від ситуації у регіонах, де вони розташовані. Гарантія на автомобілі під час дії воєнного стану в Україні зберігається у випадку невчасного проходження планового ТО за умови дотримання рівня технічних рідин.