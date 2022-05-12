Український виробник систем безпеки Ajax відкриває завод в Туреччині

Український виробник систем безпеки Ajax Systems відкриває перший завод за кордоном.

Як повідомляє пресслужба компанії, на новому заводі площею 8300 кв. м у Стамбулі буде виготовлятися вся лінійка пристроїв Ajax, дублюючи існуюче виробництво в Україні.

"Ajax Systems вже почали формувати локальну виробничу команду і на першому етапі готові найняти щонайменше 400 людей. У планах виробництва випускати мінімум 150 000 пристроїв на місяць", – зазначається у повідомленні.

Компанія запевняє, що запуск нових виробничих потужностей за кордоном був у планах компанії задовго до війни.

В компанії додали, що Ajax Systems повністю відновив виробництво та розробку продуктів в Україні, крім того, компанія має власний логістичний хаб у Польщі та розвиває локальні команди на стратегічних ринках Іспанії, Італії, Великобританії, Німеччини, Франції, ОАЕ, ПАР та інших країн.

Ajax Systems у 2011 році заснував підприємець Олександр Конотопський, компанія виробляє системи безпеки. На двох київських заводах компанії працює понад 1000 співробітників.