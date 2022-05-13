БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
App Store перестала приймати мобільні платежі в Росії

App Store у Росії більше не приймає оплату через мобільні платежі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він також нагадав, що Apple з самого початку війни підтримує Україну та вийшла з російського ринку.

Раніше повідомлялося, що Apple заблокувала платежі через Apple Pay картками російської платіжної системи "Мир".

До того Apple припинила роботу свого платіжного сервісу Apple Pay в Росії.

