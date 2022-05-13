App Store перестала приймати мобільні платежі в Росії
App Store у Росії більше не приймає оплату через мобільні платежі.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Він також нагадав, що Apple з самого початку війни підтримує Україну та вийшла з російського ринку.
Раніше повідомлялося, що Apple заблокувала платежі через Apple Pay картками російської платіжної системи "Мир".
До того Apple припинила роботу свого платіжного сервісу Apple Pay в Росії.
