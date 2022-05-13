Україна витратила на війну з РФ понад $8 мільярдів, – Мінфін

Україна за час війни була змушена витратити 245,1 млрд грн – $8,3 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Reuters.



За його словами, кошти, які спочатку були передбачені на розвиток, йшли на все: від закупівлі та ремонту зброї до екстреної допомоги внутрішньо переміщеним особам. За даними Мінсоцполітики, офіційно зареєстровано 2,7 млн ВПО, хоча реальна цифра в рази вища.



Марченко додав, що уряд зібрав лише 60% запланованих податкових надходжень за квітень, у травні-червні цей показник може знизитися до рівня 45-50%.



Він наголосив, що Києву терміново потрібна іноземна підтримка, оскільки Україна змушена спрямовувати мільярди додаткових доларів на надзвичайні витрати.



Марченко повідомив, що Україна в квітні отримала майже $2 млрд зовнішнього фінансування, з яких $719 млн – гранти. За його словами, показник за період з лютого становить 5,4 млрд.