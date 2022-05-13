БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Києві та області скоротили комендантську годину

Із неділі, 15 травня, у Києві та області комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше – з 23:00, і триватиме до 5:00.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Крім того, з 16 травня у столиці також довше працюватиме громадський транспорт: метрополітен – з 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30.

Водночас Кличко закликав дотримуватися правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже загроза ракетних обстрілів Києва залишається.

Ну нарешті. Можна буде раніше вийти на пробіжку
показати весь коментар
13.05.2022 10:39 Відповісти
В ВОЕНКОМАТ БЕЖАТЬ !?)
показати весь коментар
13.05.2022 10:52 Відповісти

