У Києві та області скоротили комендантську годину
Із неділі, 15 травня, у Києві та області комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше – з 23:00, і триватиме до 5:00.
Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.
Крім того, з 16 травня у столиці також довше працюватиме громадський транспорт: метрополітен – з 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30.
Водночас Кличко закликав дотримуватися правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже загроза ракетних обстрілів Києва залишається.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Bobcat #501910
показати весь коментар13.05.2022 10:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар13.05.2022 10:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль