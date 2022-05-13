У Києві та області скоротили комендантську годину

Із неділі, 15 травня, у Києві та області комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше – з 23:00, і триватиме до 5:00.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Крім того, з 16 травня у столиці також довше працюватиме громадський транспорт: метрополітен – з 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30.

Водночас Кличко закликав дотримуватися правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже загроза ракетних обстрілів Києва залишається.