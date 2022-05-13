Грошова маса за квітень зросла на 2,4%, – Нацбанк

Грошова маса в Україні (агрегат M3) у квітні збільшилася на 2,4%, або 50,6 млрд грн – до 2,13 млрд грн після зростання на 2,6% у березні.

Про це повідомив Національний банк України, передає Інтерфакс-Україна.



За його даними, депозити за минулий місяць зросли на 3,2%, або 46,8 млрд грн – до 1,48 млрд грн після зростання на 3,6% місяцем раніше.



Зазначається, що це сталося за рахунок зростання гривневих депозитів на 4,7%, або 46,5 млрд грн – до 987,4 млрд грн, що водночас нижче за показник березня у 7,5%.



У той же час депозити у валюті, що скоротилися на 5,4% у лютому та на 3,9% у березні, у квітні збільшилися на 0,1% – до 457,7 млрд грн.



НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) у квітні збільшилася на 0,5%, або на 3,5 млрд грн – до 733 млрд грн після гойдалок лютого-березня, коли вона спочатку підскочила на 14,1%, а потім упала на 7,3%.



При цьому кошти в обігу поза банками (M0) за минулий місяць також зросли на 0,5% – до 639,4 млрд грн після збільшення на 0,2% у березні та стрибка на 8,8 % в лютому.



Резервні гроші банків зросли у квітні лише на 0,2% – до 97 млрд грн знову-таки після гойдалок лютого-березня, коли вони спочатку підскочили на 42,8%, а потім обвалилися на 37,8%.



Банки за минулий місяць наростили вкладення в депозитні сертифікати з 141,8 млрд грн до 168,2 млрд грн, кошти на коррахунках – з 47,8 млрд грн до 55,1 млрд грн, скоротивши готівку в касах з 49,1 млрд грн до 41,9 млрд грн.



Обсяг кредитів у квітні зменшився на 0,1% – до 1 трлн грн після зниження на 0,3% у березні та 2% у лютому. При цьому на відміну від березня, коли темпи зниження були однаковими як для гривневих, так і для валютних кредитів, у квітні гривневі збільшилися на 0,8% – до 768 млрд грн, тоді як валютні впали на 2,8% – до 262,4 млрд. грн.



Загалом за чотири місяці цього року грошова маса в Україні збільшилася на 2,9%, база – на 11,2%, готівка поза банками – на 10%.



Депозити у гривні за січень-квітень збільшились на 1,7%, тоді як у валюті скоротилися на 3,5%. Гривневі кредити зросли на 4,1%, а валютні впали на 10%.



Як повідомлялося, грошова маса в Україні за 2021 рік збільшилася на 12%, база – на 11,2%, готівка поза банками – на 12,5%.