У "ДТЕК Мережі" Ахметова змінили гендиректора

Генеральним директором "ДТЕК Мережі" призначили Олександра Фоменка, який раніше очолював "ДТЕК Одеські електромережі".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Заазначається, що першочерговими завданнями компанії під його керівництвом стане відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої через бойові дії, та продовження розпочатих раніше проєктів цифровізації мереж та розвитку клієнтського сервісу.

Водночас Іван Гелюх, який раніше очолював компанію, продовжить роботу в ДТЕК, як член правління D.TRADING B.V.

У компанії додали, що Фоменко працює у компаныъ з 2000 року. У різні часи очолював ПЕМ-Енерговугілля, Дніпрообленерго (зараз ДТЕК Дніпровські електромережі), Київенерго (зараз ДТЕК Київські електромережі). З червня 2019 року призначений генеральним директором ДТЕК Одеські електромережі.

ДТЕК створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) Ріната Ахметова.