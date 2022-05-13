Wizz Air виділяє українцям 10 тисяч безкоштовних квитків до Великої Британії
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air виділила 10 тис. безкоштовних квитків для українських біженців, які планують летіти з Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини до Великої Британії для участі у візовій програмі британського уряду "Житло для України".
Як повідомили в авіакомпанії, ця ініціатива реалізується у співпраці з неприбутковими організаціями Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation та USPUK, передає Інтерфакс-Україна.
Програма стартує з 14 травня, а період здійснення подорожі цими квитками триватиме до 15 червня 2022 року.
"Станом на 5 травня уряд Великої Британії видав українцям понад 95 тис. віз у рамках цієї програми. Понад 37 тис. українців вже прибули до Великобританії, і ця нова ініціатива дозволить прийняти Великій Британії ще більше українських сімей найближчими тижнями", - йдеться у повідомленні.
Безкоштовні квитки Wizz Air доступні на 61 маршруті з Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони включають один предмет ручної поклажі та один предмет зареєстрованого багажу (до 32 кг) для кожного пасажира.
Забронювати безкоштовний квиток можна за посиланням.
