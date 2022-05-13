Автомобільні запчастини в РФ подорожчали на 30%

Автозапчастини в РФ за останні два місяці подорожчали в середньому на 30%.

Як пише "Комерсант", складнощі з поставками в РФ призвели до суттєвого дефіциту бамперів, шибок і фар, через що ціни часом зростали вшестеро. Проблеми є також із постачанням електроніки для автомобілів.

Згідно з даними "Тінькофф Страхування", запчастини для кузовного ремонту, заміна яких була найпопулярнішою в останні місяці, за підсумками квітня подорожчали в середньому на 31% щодо лютого. Найбільше серед зовнішніх кузовних елементів, незалежно від марки автомобіля, подорожчали бампери (передній та задній) – на 34% та 32% відповідно. На 32% також здорожчали передні фари, крила – на 31%, передні двері – на 30%, капоти, задні двері і решітки радіатора – на 29%. Найменше подорожчали шибки – на 26%.



Як повідомили виданню на ринку, запчастини для здійснення кузовного ремонту зараз у найпомітнішому дефіциті. Наявних обсягів на складах вистачить на два-чотири місяці роботи.

"Для відносно старих моделей (п'ять років і старше) доступні неоригінальні кузовні запчастини, є пропозиції по б/у. На нові та унікальні моделі – гострий дефіцит кузовних деталей (від скла і фар до крил та бамперів). Розхідні запасні частини (фільтри, колодки, диски) є в наявності, оригінальні та неоригінальні", – розповідає директор з сервісного обслуговування "Автодом Алтуф'єво" Роман Тимашов.



Як також повідомили виданню представники ринку, на сьогоднішній день близько 30-35% техцентрів зазнають складнощів з наявністю комплектуючих, особливо деталей для двигуна, амортизаторів, частин підвіски, електроніки, а також деяких розхідників: моторного масла, фільтрів, свічок запалювання. Дефіцит деяких запчастин спостерігався ще в період пандемії, але ситуація істотно погіршилася після початку війни в Україні. Запчастини торкнулися санкцій ЄС, а єдиним доступним шляхом доставки з Азії залишилася залізниця.



На цьому тлі стало неможливим як доставити комплектуючі на конвеєри автозаводів до РФ, так і забезпечити сервісні роботи.