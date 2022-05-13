Мінсоцполітики перерахувало на виплати допомоги на проживання переселенцям понад 5,8 мільярда

Упродовж квітня на виплату допомоги на проживання Міністерство соціальної політики спрямувало до "Ощадбанку" понад 5,8 млрд грн.

Про це повідомила міністерстка соцполітики Марина Лазебна, передає пресслужба міністерства.

Зокрема цього тижня було перераховано черговий транш в розмірі 633 млн грн. Зазначається, що "Ощадбанк" найближчими днями перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках.

"На сьогодні 2,8 мільйона людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану. Близько 500 тисяч заяв надійшли через "Дію". Частина з них зараз доопрацьовуються органами соціального захисту, командами Мінцифри та Мінсоцполітики", – зауважила Лазебна.

Водночас ще не всі заяви надійшли з регіонів. Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші – повільніше.

"Тому якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей. Два транші в травні ми вже перерахували, наступного тижня плануємо чергове спрямування коштів людям", – наголосила міністерка.

Також за травень допомогу на проживання отримають внутрішньо переміщені особи, житло яких зруйноване, або які перемістились з територіальних громад, що знаходяться у зоні бойових дій або окупації.

"Перелік таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій", – зазначила Лазебна.

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в розмірі 3 тис. грн для осіб з інвалідністю та дітей, 2 тис. грн – для інших осіб.

Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.

Крім того, виплата допомоги на проживання не припиняється внутрішньо переміщеним особам, які повернулись до місця постійного проживання, але є власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.