Велика Британія запровадила санкції проти ексдружини та двоюрідних братів Путіна
У Великій Британії запровадили санкції проти ексдружини президента РФ Володимира Путіна, його двоюрідних братів, а також Аліни Кабаєвої, з якою, як зазначається, Путіна пов’язують тісні особисті стосунки.
Про це йдеться у заяві британського уряду.
За словами міністерки закордонних справ Ліз Трасс, нові обмеження мають підірвати "гаманець" Путіна.
За офіційними даними, активи Путіна досить скромні: невелика квартира в Санкт-Петербурзі, 2 автомобілі 1950-х років, причіп і невеликий гараж.
"Насправді Путін покладається на свою сім’ю, друзів дитинства та обрану еліти, які тільки виграли від його правління і, у свою чергу, підтримують його спосіб життя", – йдеться у повідомленні.
"Ми викриваємо та націлюємось на тіньову мережу, яка підтримує розкішний спосіб життя Путіна. Ми продовжуватимемо вводити санкції проти всіх тих, хто сприяє агресії Путіна, доки Україна не переможе", – наголосила Трасс.
До санкційного списку увійшли:
- Аліна Кабаєва – колишня спортсменка. Вона стала головою ради директорів Національної медіагрупи, найбільшої приватної російської медіакомпанії. зазначається, що вона має близькі особисті стосунки з Путіним, а раніше вона була депутатом Держдуми від путінської "Єдиної Росії".
- Анна Зацепліна – бабуся Аліни Кабаєвої та соратниця Геннадія Тимченка – давнього соратника Путіна, який перебуває під санкціями Британії з 22 лютого 2022 року, від якого вона, як повідомляється, отримала розкішну квартиру в Москві.
- Людмила Очеретна – колишня перша леді РФ та колишня дружина Путіна. Після розлучення з Путіним у 2014 році вона отримує вигоду з пільгових ділових відносин із державними структурами.
- Ігор Путін – двоюрідний брат президента Путіна та російський бізнесмен. Він є директором міжнародного морського порту "Печенга".
- Михайло Путін – російський бізнесмен та родич президента. Він є заступником голови правління страхової компанії "СОГАЗ" та заступником голови правління "Газпрому".
- Роман Путін – ще один двоюрідний брат, він відкрито заявляє про свої стосунки з Путіним і наголошує, що цей сімейний зв'язок дозволив його компанії "Путін Консалтинг" допомагати іноземним інвесторам у Росії.
- Михайло Шеломов – власник російського бізнесу та двоюрідний брат Путіна. Компанія Шеломова ТОВ "Акцепт" ділить співробітників з ТОВ "Біном", фірмою, зареєстрованою як власник "Палацу Путіна". Шеломов через "Акцепт" також є акціонером банку "Росія", який тісно пов'язаний з Кремлем і керований ключовими помічниками Путіна, на який Британія наклала санкції 22 лютого 2022 року.
- Олександр Плехов –близький друг Путіна. Він отримав вигоду зі своїх відносин із Путіним, а його компанія Vital Development Corporation отримала вигоду зі значного державного заступництва.
- Михайло Клішин – виконавчий директор банку "Росія", член Ради директорів СОГАЗ.
- Володимир Колбін – син друга дитинства та ділового партнера Путіна Петра Колбіна. Він отримував підтримку від уряду Росії як генеральний директор ТОВ "Геленджицький морський порт".
- Юрій Шамалов – син Миколи Шамалова та брат колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова. Він входить до нової еліти дітей найближчих соратників Путіна і швидко піднявся до президента "Газфонду" та члена ради директорів "Газпромбанку".
- Віктор Хмарін – російський юрист і бізнесмен, друг і родич Путіна по шлюбу. Хмарін володів низкою підприємств, зокрема ТОВ "Нафтопродуктсервіс", яке працювало у російському енергетичному секторі.
