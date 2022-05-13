Велика Британія запровадила санкції проти ексдружини та двоюрідних братів Путіна

У Великій Британії запровадили санкції проти ексдружини президента РФ Володимира Путіна, його двоюрідних братів, а також Аліни Кабаєвої, з якою, як зазначається, Путіна пов’язують тісні особисті стосунки.

Про це йдеться у заяві британського уряду.

За словами міністерки закордонних справ Ліз Трасс, нові обмеження мають підірвати "гаманець" Путіна.



За офіційними даними, активи Путіна досить скромні: невелика квартира в Санкт-Петербурзі, 2 автомобілі 1950-х років, причіп і невеликий гараж.



"Насправді Путін покладається на свою сім’ю, друзів дитинства та обрану еліти, які тільки виграли від його правління і, у свою чергу, підтримують його спосіб життя", – йдеться у повідомленні.



"Ми викриваємо та націлюємось на тіньову мережу, яка підтримує розкішний спосіб життя Путіна. Ми продовжуватимемо вводити санкції проти всіх тих, хто сприяє агресії Путіна, доки Україна не переможе", – наголосила Трасс.

До санкційного списку увійшли: