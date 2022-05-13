Мінінфраструктури вивчає можливість відкриття нових пунктів пропуску на кордоні
Міністерство інфраструктури України розглядає можливість відкриття нових пунктів пропуску, зокрема, на польському кордоні.
Про це повідомив заступник міністра Мустафа Найєм під час онлайн-обговорення з профільними міністерствами теми торгівлі та експорту, передає Інтерфакс-Україна.
"Логічно зараз говорити на довгострокову перспективу (а може, якісь речі робити вже зараз) про відкриття нових пунктів пропуску. Зараз два пункти пропуску відкриваються в Румунії – "Дяківці" та "Красноїльськ". Сподіваємось, що один із них можна буде робити вантажним, і будемо говорити про те, щоб відкривати на польському кордоні нові КПП, але це залежить не тільки від інфраструктури з нашого боку, а й з боку наших колег – чи є там дорога, чи є можливість інвестувати. І залежатиме від них", – сказав він.
Крім того, зазначив Найєм, є пункти перепустки, які можна розширювати.
"До понеділка-вівторка у нас буде повне бачення по всіх пунктах пропуску, розширення, підвищення ефективності. Після цього вийдемо на уряд з якоюсь конкретною сумою і вона буде немаленькою", – підкреслив заступник міністра.
