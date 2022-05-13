Окупанти погрозами змушують українських провайдерів підключатися до мереж РФ, – Держспецзв’язку
Зранку 13 травня терористи з так званої Росгвардії РФ захопили приміщення Херсонської компанії "Статус" і відключили все комунікаційне обладнання.
Про це повідомляє Держспецзв’язку у Telegram.
"Зараз вони шантажують керівництво компанії тим, що заберуть все обладнання, якщо ті відмовляться підключатися до кримської мережі", – йдеться у повідомленні.
У Держспецзв’язку наголосили, що такі дії є грубим порушенням міжнародного законодавства. "Ми фіксуємо всі таки випадки та долучатимемо їх як докази до справ проти ворога в міжнародних інстанціях", – наголосили у відомстві.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль