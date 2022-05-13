Мінцифрри оголосило про запуск грантів на підтримку бізнесу під час війни
Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск грантів на підтримку бізнесу під час війни на порталі "Дія".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Зазначається, що грантовий фонд розрахований на підтримку 300 мікро- і малих підприємств.
Грант – становить 125 тис. грн (4 тис. євро). Заявку можна подати на порталі "Дія" уже з 13 травня.
Подати заявку на грант може бізнес, який розміщений в області, де ведуться або велися бойові дії, бізнес, який виїхав з цих областей та тимчасово розгорнувся в більш безпечному місті, а також бізнес, який постраждав внаслідок бойових дій, але все одно продовжує працювати та може це підтвердити.
"Пріоритет у відборі надається компаніям, які створюють життєво необхідні товари для українців та ЗСУ. Відбором заявок буде займатися комісія з незалежних бізнес-експертів", – пояснив Федоров.
Детальну інформацію про програму можна дізнатися за цим посиланням.
Фонд створено програмою EU4Business спільно з Мінцифрою, Мінекономіки і Офісом з розвитку підприємництва та експорту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль