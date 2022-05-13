Україна вже засіяла дві третини запланованих площ, – Мінагрополітики

Україна в ході посівної 2022 року засіяла основними сільгоспкультурами 9,9 млн га земель, що становить 68,7% запланованих на поточний сезон 14,4 млн га, у тому числі за тиждень (5-12 травня) засіяно 2, 8 млн га.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Станом на 12 травня площа посівів соняшника становить 3,29 млн га (66% запланованих на 2022 рік 4,93 млн га), кукурудзи – 3,24 млн га (67% від 4,85 млн га), ярого ячменю – 918,8 тис. га (89,7% від 1,02 млн га), ярої пшениці – 187,5 тис. га (98,8% від 189,6 тис. га), вівса – 156,7 тис. га (95,7% від 163,6 тис. га), гороху – 123,9 тис. га (85% від 145,7 тис. га).

Крім того, посівні площі під картоплею становлять 1,01 млн га (85,2% від 1,19 млн га), соєю – 728,6 тис. га (58,1% від 1,25 млн га), цукровим буряком – 181,4 тис. га (87,7% від 206,9 тис. га), ярим ріпаком – 26,7 тис. га (89,5% від 29,8 тис. га), просом – 22,5 тис. га. га (36,1% від 62,3 тис. га), грекою – 12,2 тис. га (14,9% від 81,6 тис. га).

"Аграрії України, незважаючи ні на що, виробляють посівну. Загалом майже 90% прогнозованих під ярими культурами ранньої групи площ вже засіяні. На Волині, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровщині засіяно ярої пшениці на 10-15% більше, від показників минулого року", – сказано в повідомленні.

Крім того, у 2021 році було проведено посів озимих культур під урожай 2022 року на загальній площі 7,7 млн ​​га, у тому числі 6,5 млн га озимої пшениці, 1 млн га ячменю та 0,16 млн га жита.