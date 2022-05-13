Австрія може відібрати у "Газпрому" найбільше газове сховище , – канцлер

Якщо російський "Газпром" не буде заповнювати газом своє сховище у Зальцбургу, воно буде передано іншим постачальникам.

Про це канцлер Австрії Карл Негаммер заявив в інтерв’ю виданню Kronen Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Ми подбаємо про те, що якщо російський "Газпром" не заповнить наше найбільше сховище, ми заберемо його у них і передамо іншим постачальникам!", – заявив він.

Kronen Zeitung уточнює, що йдеться про сховище "Хайдах" поблизу Зальцбургу – найбільше в Австрії та друге у Центральній Європі. За даними видання, наразі це сховище порожнє.

Як повідомлялося, на початку квітня Міністерство економіки ФРН передало холдинг Gazprom Germania під управління Федерального мережевого агентства (BNetzA) через спробу структур "Газпрому" змінити його власника в обхід законної процедури. Наразі термін дії рішення – до 30 вересня поточного року.

Право голосу з акцій Gazprom Germania перейшло до BNetzA. Управитель вправі звільняти і перепризначати членів правління, і навіть давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню BNetzA.