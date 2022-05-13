Нацкомісія відклала підвищення тарифу "Оператора ринку" в 4 рази

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перенесла підвищення тарифу АТ "Оператор ринку" на операції купівлі-продажу на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) на травень-грудень 2022 року в 4 рази – з 3,3 грн/МВт-година до 13,31 грн/МВт-година (без ПДВ).

Розгляд питання було заплановано на засідання 13 травня з метою недопущення збиткової діяльності підприємства, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається в обґрунтуванні до проекту постанови, у зв'язку з повномасштабною війною РФ на території України спостерігається значне зменшення споживання електричної енергії споживачами, що призводить до зменшення активних учасників на РДН/ВДР та різкого падіння фактичних обсягів купівлі-продажу електричної енергії на РСВ/ВСР, виходячи з яких розраховувався тариф " Оператора ринку".

За його даними, у зв'язку з цим прогнозний місячний обсяг купівлі-продажу ресурсу планується на рівні 658,4 ГВт-год, що в 4,8 рази менше від місячного обсягу купівлі-продажу на РДН/ВДР, з якого розраховувався чинний тариф, – 3 132,6 ГВт-рік.

У той самий час "Оператор ринку" зменшив свої операційні витрати на 2022 рік на 16,06 млн грн, внаслідок чого вони становитимуть менше 205 млн. грн.

НКРЕКП зазначила, що Міністерство енергетики не заперечувало проти підвищення тарифу "Оператора ринку", оскільки, на його думку, збиткова діяльність оператора як стратегічного суспільства призведе до неможливості забезпечення повноцінного функціонування діяльності РДН/ВДР.