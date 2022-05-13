Всесвітній поштовий союз усунув Росію від головування в митній комісії

Всесівітній поштовий союз ухвалив резолюцію про виключення РФ з посади співголови комісії "Митниця".

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".

Таке рішення аргументоване тим, що "військові дії Російської Федерації в Україні ускладнили надання вищезгаданих поштових послуг та наразили на ризик життя поштового персоналу в Україні, що суперечить меті Союзу щодо забезпечення організації та вдосконалення поштових послуг та сприяння у цій сфері розвитку міжнародного співробітництва".

Відповідне рішення ухвалила Рада поштової Експлуатації більшістю голосів: 51% за усунення Росії, 36% країн-членів ВПС утрималися та 13% виступили проти усунення Росії з посади співголови комісії "Митниця".

Ініціаторами дострокового усунення росії з поста виступили Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Нова Зеландія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Великобританія, США.

Крім того, як зазначено в резолюції, "низка країн-членів Союзу висловили серйозне занепокоєння з приводу нинішньої спроможності Російської Федерації добиватися результатів на основі консенсусу серед найбільш широких кіл членів Союзу і, отже, її здатності продовжувати залишатися співголовою комісії "Митниця".

Також в документі зазначено, що "у світлі дій Російської Федерації в Україні багато країн-членів Союзу вказали, що вони не зможуть взаємодіяти з Російською Федерацією в якості співголови вищезгаданої постійної комісії". Таким чином у Всесвітньому поштовому союзі утворилася коаліція країн, які виступили на підтримку України та проти Росії.

Нагадаємо, в рамках Конгресу ВПС, який проходив у 2021 році, головування комісії "Митниця" перейшло до Великої Британії та росії. Головування в комітеті має термін 4 роки. Комітет визначає митну політику для пошт країн-членів Всесвітнього поштового союзу, яка в свою чергу впливає на швидкість доставки та спрощений режим для всіх міжнародних відправлень (імпорт та експорт).

На думку пошт світу, країна-агресор, військові дії якої в Україні ускладнили надання поштових послуг, не може ухвалювати рішення, які впливають на співпрацю країн.

Раніше повідомлялося, що пошти світу ініціюють поштову блокаду росії.