У Миколаєві відновлено водопостачання, – Офіс президента

У Миколаєві відновлено водопостачання.

Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у Telegram.

"Доручення Президента України Володимира Зеленського виконано. У Миколаєві вирішено питання водопостачання", – написав чиновник.

Він нагадав, що для цього з резервного фонду держбюджету було виділено 56 млн грн.

"Забезпечено забір із річки Південний Буг та артезіанських свердловин Сьогодні почалося постачання води до житлових будинків", – додав Тимошенко.