У Миколаєві відновлено водопостачання, – Офіс президента
У Миколаєві відновлено водопостачання.
Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у Telegram.
"Доручення Президента України Володимира Зеленського виконано. У Миколаєві вирішено питання водопостачання", – написав чиновник.
Він нагадав, що для цього з резервного фонду держбюджету було виділено 56 млн грн.
"Забезпечено забір із річки Південний Буг та артезіанських свердловин Сьогодні почалося постачання води до житлових будинків", – додав Тимошенко.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль