Суд передав Збройним Силам арештовані кошти з таємного сховища брата судді Вовка на 130 мільйонів

Вищий антикорупційний суд за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зняв арешт з коштів, виявлених на конспіративній квартирі, якою фактично володіє брат голови ОАСК Вовка – Юрій Зонтов.

Як повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) у Facebook, це рішення суду дозволить передати вказані кошти на потреби Збройних Сил України.

В ЦПК нагадують, що раніше за такою ж процедурою військовим передали $6 млн зі справи про рекордний хабар від Миколи Злочевського. Ці кошти уже передані Силам Спецоперацій.

Нагадаємо, 7 квітня 2021 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру двом адвокатам, затриманим під час отримання хабара для подальшої його передачі суддям Окружного адмінсуду Києва.

У тому числі було затримано рідного брата голови ОАСК Павла Вовка – Юрія Зонтова, який заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки, що згодом офіційно підтвердили у цьому відомстві. На період досудового розслідування Зонтов був відсторонений від виконання службових обов'язків, а 21 квітня – звільнений із військової служби за порушення військової дисципліни.

9 квітня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Юрію Зонтову у вигляді утримання під вартою терміном на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 35,1 млн грн. Потім заставу поступово зменшували, але арешт продовжували.

За версією слідства, адвокати Юрій Донець і Юрій Зонтов вступили у змову з метою підбурення до дачі $100 тис. хабаря ліквідатора страхової компанії "АКС Кепітал" Сергія Коваленка. Ці кошти нібито мали передати судді Окружного адмінсуду Києва за задоволення позову цієї страхової компанії до податкової Києва, в якому просили скасувати податкове повідомлення.

Як стверджував прокурор САП у суді, $20 тис. неправомірної вигоди віднайшли у підозрюваного Донця, а $80 тис. – у брата голови ОАСК Зонтова. Також у Зонтова знайшли флешку з проєктом судового рішення про задоволення позову страхової компанії "АКС Кепітал". Пізніше їм оновили підозри, додавши шахрайство. Окремо Зонтову повідомили про підозру у недостовірному декларуванні, оскільки в нього знайшли кошти, яких немає у декларації.

За місцем виявлення хабаря детективи НАБУ знайшли предмети, які зовні схожі на антикваріат, документи на ім'я Вовка та Зонтова. Також виявлено великі обсяги іноземної готівки: понад $3,7 млн, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн та 100 шекелів (загалом виявлено коштів на загальну суму в еквіваленті понад 130 млн грн). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За даними Цензор.НЕТ, гроші було виявлено у таємному сховищі голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, воно було обладнане у конспіративній квартирі на Печерську, яку оформили на жінку-адвоката, але їй користувалася родина Вовка.