Маріупольський порт призупинив дію трудових договорів своїх співробітників

ДП "Маріупольський морський торговельний порт" (ММТП) з 12 травня призупинило дію трудових договорів своїх працівників у зв’язку із тимчасовим закриттям окупованого російськими загарбниками Маріупольського морського порту.

Про це йдеться в повідомленні Маріупольського морського порту.

"В умовах оголошеного в Україні воєнного стану, віднесення Маріупольської міської територіальної громади до громади, що розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), Маріупольський порт в таких складних обставинах підтримував своїх працівників та здійснював виплати. Але у зв’язку з неможливістю забезпечення працівників роботою та виконання такої роботи далі [...] призупиняється дія трудових договорів, а тому й всі належні виплати (в тому числі й за колективним договором) на період воєнного стану, але не пізніше дня його припинення або скасування", – сказано в повідомленні.

На сьогоднішній день порт буде здійснювати виплати відповідно до чинного законодавства тільки працівникам, які залученні до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про основи національного спротиву".

Також в адміністрації порту зазначили, що виплату за частину травня буде проведено на початку червня. Працівники, які не отримали 2/3 за квітень, але вийшли на зв’язок з підприємством, також отримають виплату за квітень до кінця поточного місяця.

"Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового в повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України", – додали в ММТП.

В таких умовах чинне законодавство України не забороняє працевлаштуватися на іншому підприємстві (установі, організації) та за можливістю повідомити про це адміністрацію порту; отримати статус безробітного (за спрощеним механізмом) звернувшись до відповідних центрів зайнятості та отримувати належні виплати (максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року, тобто 9 750 грн).