Країни Заходу заморозили російські активи вартістю понад $1 трильйон, – НАЗК

Країни Європи, Сполучені Штати, Японія та інші партнери України заморозили вже понад $1 трлн активів, що належать РФ, російських олігархам та чиновникам.

Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков повідомив у інтерв`ю Liga.net.

"За нашими оцінками, зараз заморожено активів Росії та осіб, пов’язаних із війною, на суму понад $1 трлн. Це колосальні кошти, уперше в історії заморожено стільки", – сказав Новіков.

За його словами, у разі синхронної роботи органів влади Україна може конфіскувати "хоча б половину" цих коштів – $500 млрд.

Також Новіков розповів, що за запитами української стороні по всьому світу заморожені "сотні мільярдів" доларів.

Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська зазначав, що розробка механізму, який дозволить спрямувати заморожені за кордоном активи РФ на компенсацію завданих Україні збитків, потребуватиме часу і може бути завершена до кінця року.

Нагадаємо, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію – $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року.

росія (15160) санкції (4727) НАЗК (525) Новіков Олександр (8)
+8
Так і хочеться сказати Заходу - не давайте ані копійки без надсуворого контролю, бо зелена шобла вже давненько кинула око на ці гроші. І вже вибудовано сотні схем, як їх вкрасти. До України та пересічних українців ці кошти не дійдуть.
показати весь коментар
14.05.2022 14:31 Відповісти
+7
Уявляю, який дерибан буде, якщо кошти будуть надавати безпосередньо українському уряду і українським компаніям без жорсткого міжнародного аудиту усіх процесів, від авторитетних міжнародних компаній.
показати весь коментар
14.05.2022 08:58 Відповісти
+4
💥Феерический💶💸💷
показати весь коментар
14.05.2022 14:16 Відповісти
Не можна дозволити оркам знищити більше ніж вони можуть заплатити! Тобто хоч 10 мільярдів витратити за ліквідацію очільників хремля, членів партії "****** роісія", та всіх партій з доугим словом, та весь силовий блок вже час розподіляти між виконавцями.
показати весь коментар
13.05.2022 19:48 Відповісти
Судові позови де до рашки? Хто працює на міжнародному напрямку?
показати весь коментар
14.05.2022 08:50 Відповісти
никто ни копейки не даст украине 200 миллионов ПАШКИ ЛАЗАРЕНКО до их пор в Америке 60 миллиардов Кадаффи там же 20 миллирд Хуссейна там же и триллионы денег других"замороженных"средтв. Украина назанимала много сотен миллиардов и ЕС и США эти замороженные деньги возьмут себе в счёт долгов украины в первую очередь и второе -заморозить не значить отнять это не украина где указом президента можно отнять всё(типа медведчука)... там невозможно без судов и доказательтсв отнять твоё имущетво
показати весь коментар
15.05.2022 08:21 Відповісти
Сравнили буй с пальцем. Мы переживаем тектонический цивилизационный сдвиг. Находясь прямо на его изломе. А машины деньги были в такие ламповые патриархальные времена, что вообще не являются каким сопоставимым аналогом. Естественно, 100% не получить. Будут административные расходы, % местным, но половина вполне реальна.
показати весь коментар
15.05.2022 17:37 Відповісти
Уявляю, який дерибан буде, якщо кошти будуть надавати безпосередньо українському уряду і українським компаніям без жорсткого міжнародного аудиту усіх процесів, від авторитетних міжнародних компаній.
показати весь коментар
14.05.2022 08:58 Відповісти
💥Феерический💶💸💷
показати весь коментар
14.05.2022 14:16 Відповісти
Бо тогочасна барижна влада в Україні вирішила розморозити і повернути награбоване ібуковичу і його падєльникам. Навіть в українському ощаді вільно зняли заарештовані кошти
показати весь коментар
15.05.2022 08:42 Відповісти
Запад окажется больше пострадавшим чем Украина
Помните историю с Лазаренко -- отимело США его
наши миллиарды там осели / а нам шиш беш/
показати весь коментар
14.05.2022 11:59 Відповісти
там не было миллиардов. сраные 180 млн
показати весь коментар
14.05.2022 16:01 Відповісти
Так і хочеться сказати Заходу - не давайте ані копійки без надсуворого контролю, бо зелена шобла вже давненько кинула око на ці гроші. І вже вибудовано сотні схем, як їх вкрасти. До України та пересічних українців ці кошти не дійдуть.
показати весь коментар
14.05.2022 14:31 Відповісти
Прекрасно. Сначала обокрали народ рф, а потом тот ещё будет платить репарации.
показати весь коментар
14.05.2022 14:33 Відповісти
Якщо після пу до влади у рф прийдуть "яструби", ніяких репарацій не буде. От з заморожених коштів і буде хоч частина компенсацій для України.
Але це довго і нудно буде, скрізь просто приманку постійно малюють.

А народ рф ...
показати весь коментар
15.05.2022 00:45 Відповісти
Скоро будет грандиозный распил этого лавэ,за беней не занимать
показати весь коментар
14.05.2022 15:23 Відповісти
видно аж слини потекли
показати весь коментар
14.05.2022 21:07 Відповісти
Гарно
показати весь коментар
14.05.2022 21:39 Відповісти

