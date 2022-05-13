Країни Заходу заморозили російські активи вартістю понад $1 трильйон, – НАЗК

Країни Європи, Сполучені Штати, Японія та інші партнери України заморозили вже понад $1 трлн активів, що належать РФ, російських олігархам та чиновникам.

Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков повідомив у інтерв`ю Liga.net.

"За нашими оцінками, зараз заморожено активів Росії та осіб, пов’язаних із війною, на суму понад $1 трлн. Це колосальні кошти, уперше в історії заморожено стільки", – сказав Новіков.

За його словами, у разі синхронної роботи органів влади Україна може конфіскувати "хоча б половину" цих коштів – $500 млрд.

Також Новіков розповів, що за запитами української стороні по всьому світу заморожені "сотні мільярдів" доларів.

Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська зазначав, що розробка механізму, який дозволить спрямувати заморожені за кордоном активи РФ на компенсацію завданих Україні збитків, потребуватиме часу і може бути завершена до кінця року.

Нагадаємо, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію – $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року.