БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
360 0

Харків частково відновить роботу наземного громадського транспорту

харьков,автобус

У Харкові з понеділка, 16 травня, відновить роботу частина наземного громадського транспорту.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ми запустимо 4 трамвайні маршрути та 8 тролейбусних. Паралельно ми відновлюватимемо електролінії та тягові підстанції і з часом збільшимо кількість маршрутів. Також ми запустимо 25 автобусних маршрутів. Розробляючи ці маршрути, ми постаралися зробити так, щоб із будь-якої точки міста харків'яни могли дістатися туди, куди їм потрібно", – написав Терехов.

Час роботи трамваїв, тролейбусів та автобусів: з 07:00 ранку до 19:00.

"Я розумію, що багато хто з вас, через війну втратив роботу, грошей на проїзд немає. Тому я вирішив, що перші два тижні, поки ми не перезапустимо економіку Харкова, проїзд комунальним громадським транспортом буде безкоштовним", –  додав Терехов.

Автор: 

транспорт (547) Харків (741) Терехов Ігор (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 