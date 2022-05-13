Харків частково відновить роботу наземного громадського транспорту

У Харкові з понеділка, 16 травня, відновить роботу частина наземного громадського транспорту.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ми запустимо 4 трамвайні маршрути та 8 тролейбусних. Паралельно ми відновлюватимемо електролінії та тягові підстанції і з часом збільшимо кількість маршрутів. Також ми запустимо 25 автобусних маршрутів. Розробляючи ці маршрути, ми постаралися зробити так, щоб із будь-якої точки міста харків'яни могли дістатися туди, куди їм потрібно", – написав Терехов.

Час роботи трамваїв, тролейбусів та автобусів: з 07:00 ранку до 19:00.

"Я розумію, що багато хто з вас, через війну втратив роботу, грошей на проїзд немає. Тому я вирішив, що перші два тижні, поки ми не перезапустимо економіку Харкова, проїзд комунальним громадським транспортом буде безкоштовним", – додав Терехов.