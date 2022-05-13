Американський виробник офісного паперу Sylvamo йде з Росії

Американська Sylvamo Corporation, один із великих виробників паперу з річним оборотом $3,5 млрд, йде з Росії через війну в Україні.

Про це йдеться у матеріалах фінансової звітності компанії за перший квартал 2022 року, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми прийняли рішення покинути Росію (через військову агресію РФ в Україні, – ред.). Ми робитимемо це в установленому порядку і ведемо процес продажу нашого російського бізнесу. Ми працюємо над досягненням угоди і плануємо завершити цей процес у найкоротші терміни, включно з отриманням схвалення нашої ради директорів, а також необхідних дозволів уряду для виконання угоди", – сказано у звіті.

У Росії її компанія через непублічне АТ "Сільвамо Корпорейшн Рус" управляє Світлогірським ЦПК біля Ленінградської області.

Світлогірський ЦПК має річну потужність 720 тис. тонн целюлози, паперу та картону. У 2021 році на РФ припало приблизно 15% загального виторгу Sylvamo.

На початку березня Sylvamo заявила про припинення операцій у Росії.

Sylvamo Corp. – міжнародний виробник паперу, виробничі майданчики компанії розміщуються в Європі, Латинській Америці, Північній Америці та Росії. Восени 2021 року компанія Sylvamo виділилася з International Paper. Штаб-квартира Sylvamo розташована у Мемфісі (США).

Світлогірський ЦПК виробляє офісний та офсетний папір, картон та термомеханічну масу для внутрішнього та зовнішніх ринків.