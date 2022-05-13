Потяги із західних регіонів до Києва заповнені на 95%, – голова "Укрзалізниці"

Більшість поїздів, що курсують із західних регіонів України до Києва, заповнені більш як на 95%.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує пресслужба залізничної компанії.

"Найбільше зараз людей їде із заходу до Києва. У нас майже всі такі рейси заповнені на понад 95%. Ми порахували, що щодня до Києва повертається тільки залізницею не менше 11 тис. осіб", – розповів Камишін.

Він також наголосив, що повертаються пасажири з-за кордону залізницею до України. Так, з 1 по 11 травня вже повернулося залізницею не менше 10 тис. пасажирів з Європи.

"За травень "Укрзалізниця" перевезла 250 тис. пасажирів, з яких евакуаційними поїздами – лише 10 тис., а це не більше 4%. На вчора ми мали 177 чоловік з Покровська до Львова та 30 тис. регулярних пасажирів. Це говорить про те, що люди повертаються до нормального життя й нормального функціонування залізниці", – пояснив голова правління "Укрзалізниці".

У компанії нагадали, що за час реалізації евакуаційних програм було доправлено поїздами близько 3,8 млн пасажирів зі сходу, півдня та центру України в західні регіони та 600 тис. пасажирів із заходу України до сусідніх країн.