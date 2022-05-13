Кабмін змінив трьох заступників міністра захисту довкілля

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 13 травня, змінив одразу трьох заступників міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, заступниками міністра призначено Олександра Краснолуцького, Олену Крамаренко та Євгенія Федоренка.

Водночас рішенням уряду звільнено з цих посад Михайла Хорєва, Романа Шахматенка та Ірину Ставчук.

Як повідомлялося, 14 квітня Верховна Рада призначила Руслана Стрільця міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

Стрілець виконував обов’язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів з листопада 2021 року, до цього він обіймав посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

На посаді очільника міністерства він змінив Романа Абрамовського, який подав у відставку.

До призначення на посаду в Мінприроди Руслан Стрілець у 2019-2020 роках працював заступником директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в об’єднаному Міністерстві енергетики та захисту довкілля України. Раніше з 2014 року він очолював департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації.