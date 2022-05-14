Кабмін виділив розвідникам понад 1,2 мільярда
Кабінет міністрів виділив 1,23 млрд грн для забезпечення невідкладних потреб розвідувального органу Міністерства оборони України.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету", Головному управлінню розвідки Міністерства оборони буде виділено 1,23 млрд грн", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кошти спрямують для закупівлі, утримання, ремонту озброєння та військової техніки, матеріально-технічного забезпечення розвідувального органу Міноборони.
У міністерстві уточнили, що розпорядження уряду прийнято з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану.
