Україна закликала G7 створити організацію країн-експортерів зернових

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський наголосив на необхідності створення впливової Організації країн-експортерів зернових, яка би реагувала на світові виклики на ринку.

Про це він заявив на відкритті конференції міністрів сільського господарства G7 у Штутгарті 13 травня, передає пресслужба Мінагрополітики.

"Через блокаду українських морських портів на світовий ринок не потрапило 7 млн тонн пшениці, 14 млн тонн зерна кукурудзи, 3 млн тонн соняшникової олії і 3 млн тонн соняшникової макухи, а також інших культур. Це вже призвело до рекордного зростання цін на світовому ринку та неминуче буде мати наслідком світову продовольчу кризу і зростання інфляції", – розповів Сольський.

Він запропонував своїм колегам обговорити створення впливової організації основних країн-постачальників зернових у світі, яка б реагувала на сучасні виклики і загрози продовольчій безпеці, у тому числі з боку РФ.

За його словами, Україна бачить такі основні засади діяльності цієї організації:

встановлення граничних обсягів експорту зернових культур задля стабілізації цін і прогнозованості ринку;

розробка механізму щодо спрямування надмірних залишків с/г продукції на потреби "зеленого" сектору економіки;

застосування спільних обмежувальних заходів щодо недружніх дій імпортерів продовольства (особливо це стосуватиметься загороджувальних заходів третіх країн на імпорт продуктів переробки);

залишки зерна, що були законтрактовані третіми країнами, мають зберігатись у значній мірі в країнах-виробниках.

Протягом найближчих днів міністри сільського господарства G7 мають напрацювати спільні стійкі рішення, які дозволять забезпечити глобальну продовольчу безпеку та створити стабільну економічну основу для фермерів.