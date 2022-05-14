Україна в травні отримає 350 тисяч тонн палива з нових маршрутів

У травні Україна отримає 350 тис. тонн палива з абсолютно нових логістичних маршрутів – для цього Уряд вжив комплекс невідкладних дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що в березні-квітні були впроваджені заходи, які дозволили збільшити добовий обсяг ввезення палива з ЄС з 4 тис тонн до 12 тис тонн на добу: скасовані дозволи на в’їзд автоцистерн для доставки палива в Україну, забезпечена можливість приймати паливо в портах Дунаю, внесені зміни до механізму цінового регулювання вартості пального, а також забезпечене позачергове оформлення палива на кордонах з боку митниці та прикордонної служби.

"Завдяки цьому залізницею почали завозити до України в 5 разів більше пального. У березні завезли 35 тис. тонн, у травні очікуємо 180 тис. тонн. Автомобільне завезення зросло в 15 разів – з 5 тис. до 85 тис. тонн. Річковий транспорт тепер перевозить в 5 разів більше пального порівняно з березнем – з 4 до 22 тис. тонн", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Крім того, наголосили у міністерстві, є домовленість про початок реверсу пального трубним транспортом з Угорщини. Україна отримала підтвердження на імпорт 35 тис. тонн на місяць, з потенційним збільшенням до 50 тис. тонн. Водночас на митниці запустили окрему зелену смугу для бензовозів з Польщі. Це дозволить потенційно збільшити пропуск з 110 до 200 одиниць на добу.

"Сьогодні увесь обсяг імпорту можливо спрямувати на внутрішнє споживання. Нарощування запасів потребує більше часу. Аби зникли черги та дефіцит, запасів пального на АЗС потрібно мінімум на 15 днів", – зазначили в Мінекономіки.

Найближчими тижнями та місяцями відомство планує отримати згоду країн ЄС на гарантоване прийняття їх портами танкерів з пальним для українського ринку, вилучити російське та білоруське паливо, що було завезене до вторгнення РФ і тепер арештоване; завантажити дизелем трубопровід з Угорщини, а також здійснити закупівлі НАК "Нафтогаз України", щоб були ритмічні поставки і довгострокові контракти.

За уточненим прогнозом в травні очікується споживання 300 тис. тонн дизелю та 120 тис. тонн бензину. Такий обсяг імпорту вже законтрактований українськими мережами, наголосили в Мінекономіки.

"Водночас ми бачимо, що окремі недобросовісні оператори ринку ставлять ціни більші за гранично допустимі – 60, 65 та навіть 70 гривень за літр. В країні йде війна, і ми розцінюємо таку цінову спекуляцію як мародерство. Уряд надав повноваження обласним військовим адміністраціям здійснювати контроль за встановленням цін. Будемо жорстко реагувати на подібні факти відповідно до вимог воєнного часу", – наголосила Свириденко.