РФ припиняє постачання електроенергії до Фінляндії

Дочірня компанія російської енергетичної компанії Інтер РАТ "RAO Nordic Oy" припиняє постачання електроенергії до Фінляндії з 14 травня.

Про це повідомляє видання Yle.

За даними RAO Nordic, торгівля електроенергією, що імпортується з РФ, припиняється "через труднощі з отриманням платежів за продану на ринку електроенергію".

Водночас фінський оператор ліній електропередач Fingrid заявляє, що загрози достатності електроенергії у Фінляндії немає. Останнім часом імпорт електроенергії з Росії становив близько 10% загального споживання Фінляндії.

"Відсутній імпорт може бути компенсований на ринку електроенергії за рахунок імпорту більшої кількості електроенергії зі Швеції, а також частково за рахунок внутрішнього виробництва", – зазначив директор з операцій Fingrid Рейма Пяйвінен.

Як додає видання, припинення постачання з Росії, ймовірно, призведе до підвищення цін на електрику.

