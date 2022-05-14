"Укрпошта" запустила голосування щодо тематики нової воєнної марки

"Укрпошта" запустила народне голосування у своїх соцмережах та застосунку "Дія" за визначення тематики наступної поштової марки України часів воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Голосування триватиме до 21 травня включно. Зазначається, що тематика, яка набере найбільшу кількість голосів, стане темою четвертого поштового випуску "Укрпошти" часів воєнного стану.

На вибір "Укрпошта" пропонує п’ять тем:

Героям Слава! (присвячена Збройним Силам України).

Путін, Москва палає, Гаага чекає.

Найвідоміший песик у світі – пес Патрон.

Пісня "Ой, у лузі червона калина…".

Доброго вечора, ми з України!

Результати народного голосування будуть оприлюднені 22 травня на офіційній сторінці "Укрпошти" в Facebook.

У компанії наголосили, що для розробки ескізу поштової марки "Укрпошта" оголосить відкритий конкурс для усіх бажаючих. Право визначити кращий ескіз також буде надано громадськості.