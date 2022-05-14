Україна внаслідок війни втратила 23% залізничної мережі

Сума задокументованих збитків від руйнувань цивільної інфраструктури внаслідок вторгнення РФ сягає 90 млрд грн, Україна втратила близько 23% залізничної мережі.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час міжнародної конференції "Європа Карпат" у Польщі, передає пресслужба Мінінфраструктури.

"Ми змушені оперативно перебудовувати нашу логістичну систему. Наразі працюємо над забезпеченням ланцюгів доставки вантажів, змінюємо напрямки торговельних потоків через блокаду українських морських портів та втрату близько 23% залізничної мережі", – сказав він.

Також міністр деталізував масштаби руйнувань інфраструктури, зокрема йдеться про: втрату 6,3 тис. км головних колій, пошкодження 23 573 км автодоріг, а також 289 автомобільних та 41 залізничного мостів.