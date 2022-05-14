Мінекономіки підвищило ціни на бензин та зменшило – на дизпаливо

Міністерство економіки України 14 травня оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 33,36 грн/літр та дизпалива – 35,31 грн/літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на середину травня.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Порівняно з початком місяця ціна на бензин зросла на 2,17 грн, на дизпаливо – зменшилась на 32 копійки.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 42,31 грн/літр.

Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпаливо – за 44,42 грн/л

Як повідомлялося, на початку травня Кабмін підвищив граничні рівні торговельної надбавки до середньої роздрібної ціни на дизпаливо з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр.

Також нова версія постанови про держрегулювання містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки. Водночас за наявності тільки преміальних марок на них поширюється норма про 5% від граничної ціни. Джерело: https://censor.net/n3339403