Країни G7 продовжуватимуть постачання озброєнь в Україну, – заява

Країни G7 домовилися посилити економічну та політичну ізоляцію Росії, а також продовжувати постачання озброєнь в Україну.

Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС, передає Інтерфакс-Україна.

"Підтверджуємо нашу рішучість і надалі посилювати економічний та політичний тиск на Росію, продовжуючи діяти спільно", – наголошується в заяві.

Крім того, у заяві вказується, що країни G7 "постачатимуть озброєння в Україну, причому за необхідності – і протягом тривалого часу".

Також у заяві йдеться, що країни G7 "ніколи не визнають кордонів, які Росія намагається змінити шляхом військової агресії".

Крім того, міністри заявили про готовність розширити санкції та "включити до них сфери, від яких залежить Росія".

Глави МЗС країн G7 також заявили про підтримку у відновленні України.

"Ми підтверджуємо нашу відданість підтримці України, у тому числі у відновленні країни, та закликаємо всіх партнерів приєднатися до наших зусиль, щоб забезпечити підтримку України в задоволенні її невідкладних гуманітарних та фінансових потреб та Україні у відновленні свого майбутнього", – йдеться у документі.

Також міністри підтвердили вимогу, щоб Росія поклала край війні, яку вона почала неспровоковано, і поклала край трагічним стражданням і людським жертвам, які вона продовжує завдавати.

"Ми закликаємо до повного дотримання норм міжнародного гуманітарного права, дозволу та полегшення швидкого, безпечного та безперешкодного гуманітарного доступу, а також гуманітарної евакуації цивільних осіб, гарантуючи евакуйованим свободу вибору місця призначення. Закликаємо Росію негайно виконати 2 та виконати відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН та припинити свою військову агресію – припинити вогонь, негайно та беззастережно вивести свої війська з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – заявили міністри.

Вони засудили як безвідповідальні загрози застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї або пов'язаних із нею матеріалів і знову заявили, що "будь-яке застосування такої зброї матиме серйозні наслідки".

"Ми розширимо наші санкційні заходи, включивши до них сектори, від яких Росія особливо залежить", – запевнили глави МЗС країн G7.

Країни G7 розкритикували Білорусь за її позицію щодо України.

"Ми закликаємо Білорусь припинити допускати агресію Росії та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань", – наголошується у звіті.

Раніше повідомлялося, що Україна закликала G7 створити організацію країн-експортерів зернових.