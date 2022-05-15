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"Укрзалізниця" відзавтра запускає приміські поїзди з Києва до Тетерева

электричка

"Укрзалізниця" продовжує відновлювати та розширювати проєкт City Express. Так, з 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Таким чином, буде забезпечено зручне сполучення зі столицею міст-сателітів, які найбільше постраждали від російської агресії: Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Бородянки.

Із 16 травня курсуватимуть такі рейси:

  • поїзд Святошин – Тетерів вирушатиме зі Святошина о 05:20 та 17:52, прибуватиме до Тетерева о 07:09 та 19:38;
  • поїзд Тетерів – Святошин вирушатиме з Тетерева о 07:25 та 19:50, прибуватиме до Святошина о 08:57 та 21:22.

У Києві, на станції Святошин, пасажири можуть пересісти на кільцевий маршрут Kyiv City Express та продовжити поїздку до інших куточків Києва.

Автор: 

Київ (4732) Укрзалізниця (4829)


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