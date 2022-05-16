Хорватія погодила перехід на євро

Хорватський парламент ухвалив законопроєкт про приєднання до єдиної європейської валюти. Таким чином, вже з 2023 року Хорватія стане двадцятою країною єврозони.

За перехід на євро віддало голоси 117 депутатів при 13 голосах проти, передає Європейська правда.

Противники введення євро зазначали, що зараз не найкращий час для такого переходу, оскільки цей крок призведе до зростання бідності.

Уряд Хорватії впевнений, що введення євро стане позитивним кроком для країни. Там стверджують, що це дасть змогу усунути валютні ризики, знизити процентні ставки, підвищити кредитний рейтинг країни та залучити більше інвестицій.

Відповідно до закону, Хорватія почне перераховувати ціни на товари в обох валютах уже з 5 вересня. Паралельне співіснування хорватської та європейської валют триватиме весь наступний рік.