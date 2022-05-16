В Україні відновлюють роботу камер автофіксації порушень ПДР

Із 16 травня в Україні відновлюють роботу камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає пресслужба МВС.

За його словами, наразі спостерігається певне збільшення ДТП.

"З понеділка, 16 травня, в Україні запрацюють камери автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. На дорогах також збільшиться кількість патрулів", – сказав Єнін.

Загалом запрацює 128 камер у 20 містах України.

"Переконані, що робота Системи автоматичної фіксації порушень ПДР, як і в попередній період, дозволить зменшити кількість ДТП, оскільки саме порушення швидкісного режиму є причиною номер один для ДТП зі смертельними наслідками", – наголосив перший заступник глави МВС.

Єнін наголосив, що інформація, яку фіксують камери автофіксації порушень ПДР, надійно захищена.

"З початку широкомасштабної агресії РФ проти України жоден реєстр чи база даних, якою володіє МВС або підконтрольні йому центральні органи виконавчої влади, жоден документ не потрапив до рук ворога. Всі камери автоматичної фіксації порушень ПДР так само працюють в режимі, що забезпечує конфіденційність передачі даних", – поінформував він.