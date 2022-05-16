Російські активи Renault перейшли у держвласність РФ, на заводі випускатимуть "Москвичі"

Російські активи французького автоконцерну Renault переходять у державну власність РФ.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на Мінпромторг РФ.

Так, частку в "АвтоВАЗі" (67,61) віддали Науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту (НАМІ), завод "Рено Росія" – владі Москви. Сервісне обслуговування автомобілів Renault в Росії здійснюватиме "АвтоВАЗ". Водночас російський концерн продовжить випуск усієї лінійки автомобілів Lada на своїх заводах, повідомили у міністерсті.



За словами мера Москви Сергія Собяніна, на заводі "Рено Росія" відновлять виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич". Також планується локалізувати виробництво у Росії максимальної кількості автокомпонентів.

Як пише РБК, вартість своїх активів у РФ Renault оцінив у 2,2 млрд євро. Сума угоди, у межах якої активи перейдуть у власність РФ становить 1 рубль, заявляв раніше голова Мінпромторгу Денис Мантуров.



Угода з націоналізації активів Renault передбачає можливість зворотного викупу частки концерном протягом наступних шести років.

Як повідомлялося, у березні французька Renault зупинила виробництво автомобілів на заводі в Москві.