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Новини
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Російські активи Renault перейшли у держвласність РФ, на заводі випускатимуть "Москвичі"

москвичь

Російські активи французького автоконцерну Renault переходять у державну власність РФ.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на Мінпромторг РФ.

Так, частку в "АвтоВАЗі" (67,61) віддали Науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту (НАМІ), завод "Рено Росія" – владі Москви. Сервісне обслуговування автомобілів Renault в Росії здійснюватиме "АвтоВАЗ". Водночас російський концерн продовжить випуск усієї лінійки автомобілів Lada на своїх заводах, повідомили у міністерсті.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, на заводі "Рено Росія" відновлять виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич". Також планується локалізувати виробництво у Росії максимальної кількості автокомпонентів.

Як пише РБК, вартість своїх активів у РФ Renault оцінив у 2,2 млрд євро. Сума угоди, у межах якої активи перейдуть у власність РФ становить 1 рубль, заявляв раніше голова Мінпромторгу Денис Мантуров.

Угода з націоналізації активів Renault передбачає можливість зворотного викупу частки концерном протягом наступних шести років.

Як повідомлялося, у березні французька Renault зупинила виробництво автомобілів на заводі в Москві.

Автор: 

росія (14581) Renault (69)


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Топ коментарі
+4
Хороший сигнал на майбутнє. Навіть якщо війна закінчиться і рашка не розвалиться, хєр хто ризикне там відкривати якесь виробництво.
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16.05.2022 11:45 Відповісти
+2
Вперед - у минуле!
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16.05.2022 11:35 Відповісти
+2
а что, Мацквич - шикарная машина для ... ватников
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16.05.2022 11:40 Відповісти
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Вперед - у минуле!
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16.05.2022 11:35 Відповісти
а что, Мацквич - шикарная машина для ... ватников
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16.05.2022 11:40 Відповісти
Хороший сигнал на майбутнє. Навіть якщо війна закінчиться і рашка не розвалиться, хєр хто ризикне там відкривати якесь виробництво.
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16.05.2022 11:45 Відповісти
"..Автомобиль Москвич. Новая модель".

https://www.youtube.com/watch?v=y_z8IwjrSNI
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16.05.2022 12:01 Відповісти
«…по совету друзей…»
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16.05.2022 12:59 Відповісти
..из Украины.
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16.05.2022 13:56 Відповісти
Я надеюсь , что передние тормоза, будут барабанного типа , ну шобы полное сходство ,скрепно же
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16.05.2022 12:30 Відповісти
То б то Рено думає що війна буде 6 місяців і паРаша переможе.
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16.05.2022 13:41 Відповісти
вони думають хоч щось повернути з вкладених до рашистів 2,2 млрд.за наступні 6 років
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16.05.2022 14:09 Відповісти
Да телеги уже выпускайте. Нах те Москвичи.
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16.05.2022 15:19 Відповісти
то они так обьявили, а на вьіходе автоматьі Калашникова будут
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16.05.2022 16:44 Відповісти

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