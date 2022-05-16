У Києві відновили оплату за проїзд у транспорті

Відсьогодні, 16 травня, у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає пресслужба КМДА.

"Таке рішення місто прийняло у зв’язку з тим, що у столицю повертаються містяни тому потрібно відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту. А для цього потрібно закуповувати пальне, запчастини для ремонту, сплачувати за електроенергію та платити заробітну плату працівникам транспортних підприємств. Усе це чималі кошти, яких у бюджеті немає через відсутність надходжень", – пояснив він.

Зазначається, що сплатити за поїзд пасажири можуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний застосунок "Київ цифровий". Ціна на проїзд залишилася 8 грн.

У КМДА нагадали, що метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00.

Рух поїздів здійснюється:

на "червоній" лінії – від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";

на "синій" лінії – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

на "зеленій" лінії: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Також працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту". Водночас без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк". Також відновила роботу станція метро "Кловська".

Крім того, скорочено інтервал руху поїздів. На всіх лініях інтервал складає 5-7 хвилин у години пік, 10-15 хвилин в інший час.

Також подовжено роботу наземного громадського транспорту – відсьогодні він працює з 6:00 до 22:30.

КП "Київпастранс" здійснює перевезення на 63 автобусних маршрутах загальною кількістю 141 автобус, на 17 трамвайних маршрутах – 74 трамваї; на 27 тролейбусних маршрутах– 93 тролейбуси. Інтервал руху наземного транспорту скорочено до 10-12 хвилин.