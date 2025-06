Reebok продав мережу фірмових магазинів в Росії турецькій компанії, – ЗМІ

Власник виробника спортивного одягу Reebok продав свій бізнес в Росії турецькому холдингу FLO Retailing.

Про це пише російський "Коммерсант" з посиланням на джерела на російському ринку нерухомості та співрозмовника, близького до FLO.

Йдеться про продаж понад 100 точок продажу Reebok в РФ.

З 2005 року Reebok входив до структур Adidas, у березні 2022 року бренд придбала американська Authentic Brands Group (ABG) за 2,1 млрд євро. З 20 березня ABG призупинила роботу на російському ринку через розв’язану Росією повномасштабну війну проти України.

У Росії Reebok, як і раніше, контролюється через ТОВ "Адідас", чия виручка в 2021 році склала 55,6 млрд руб., чистий прибуток – 3,9 млрд руб., сідчать дані "СПАРК-Інтерфакс". У великих містах РФ працює не менше 117 монобрендових магазинів Reebok.

Експерти компанії "Infoline-Аналітика" оцінюють вартість мережі в 1,5 млрд руб., але не виключає, що сума угоди склала не більше 500 млн руб. Гендиректор мережі Damat-Tween у РФ Еміль Оруджлу також вважає, що угода Reebok та FLO укладена з дисконтом.

Турецька компанія FLO Retailing заснована на початку 1960-х років Ахметом Зійланом і зараз працює у 21 країні. Керує взуттєвими мережами Flo, Sport in Street та великим німецьким брендом Reno. Володіє марками US. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack.

12 травня турецьке видання Yeni Safak повідомило, що Reebok підписав з FLO угоду, в рамках якої турецький концерн вироблятиме продукцію бренду для 12 країн.

Співрозмовник видання з-поміж великих російських рітейлерів заявив, що великі спортивні бренди Adidas, Nike, Reebok припинили постачати продукцію в Росію, зараз розпродаються товарні запаси.