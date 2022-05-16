Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП у єврозоні через війну в Україні

Вторгнення Росії в Україну та зростання цін на енергоносії та сировину зменшать економічне зростання єврозони цього та наступного року. Також очікується рекордний рівень інфляції.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на новий прогноз Єврокомісії.



Єврокомісія знизила свій прогноз зростання для 19 країн єврозони до 2,7% цього року. Ще в лютому, до початку війни в Україні, цей показник становив 4%. Також зростання сповільниться до 2,3% у 2023 році, що також нижче 2,7%, що прогнозували раніше.



Цей прогноз став першою комплексною оцінкою економічних втрат внаслідок війни в Україні для 19 країн єврозони та 27 країн ЄС.



"Перспективи економіки ЄС до початку війни полягали у тривалому та потужному зростанні. Але вторгнення Росії в Україну поставило нові виклики, коли ЄС оговтався від економічних наслідків пандемії", – йдеться у заяві ЄК.



Інфляція, яку Європейський центральний банк хоче утримати на рівні 2%, цього року складе 6,1% і впаде до 2,7% наступного року. До війни ЄК очікувала зростання цін на 3,5% у 2022 році і на 1,7% у 2023 році.



Проте, незважаючи на державні витрати, спрямовані на стримування зростання цін на енергоносії та підтримку мільйонів біженців з України, сукупний дефіцит бюджету ЄС має знизитися в 2022 році до 3,6% ВВП з 4,7% у 2021 році, оскільки тимчасові заходи підтримки в умовах COVID-19 скасовуються. У 2023 році він повинен знизитися до 2,5%.



У єврозоні сукупний дефіцит скоротиться вдвічі до 3,7% цього року проти 2021 року і впаде ще до 2,5% наступного року, тоді як сукупний державний борг єврозони впаде до 94,7% ВВП з 97,4% у 2021 році і далі зменшиться до 92,7% у 2023 році.



Крім того, попри повільне зростання, безробіття в єврозоні знизиться до 7,3% робочої сили цього року і до 7% у 2023 році.