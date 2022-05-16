Окупанти намагаються відновити роботу порту в Маріуполі, – радник міського голови

У Маріуполі російські окупанти намагаються поновити роботу порту, водночас їм це не вдається, поки залишається затопленим судно "Меотида".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Окупанти поновили спроби відновлення роботи порту, тому що іншого шляху для вивезення вкраденого металу, забезпечення мінімальної логістики для російських військових не знайдено. Так, сьогодні майже закінчили розмінування. Вчора було піднято з дна старих "воріт" затоплений катер прикордонників. Але поки затоплена "Меотида" з нашим прапором гордо тримає вхід у нові "ворота", які є основними для поновлення морських перевезень", – написав Андрющенко.

Радник мера також оприлюднив відео з порту, на якому видно над водою частину затопленого судна з українським прапором.