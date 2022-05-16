Після запровадження пільг в Україну завезли 80 тисяч автомобілів, – Митна служба

Після запровадження пільг при розмитненні авто 6 квітня станом на 14 травня в Україну завезли близько 80 тисяч автомобілів з ЄС.

Про це в ефірі повідомив перший заступник голови Державної митної служби Олександр Щуцький, пише Укрінформ.

"З моменту прийняття закону про нульове мито на вчорашній день в Україну було завезено 80 тис. транспортних засобів для власного користування", – сказав Шуцький.

Він уточнив, що середня ціна більшості ввезених авто за нульовою ставкою коливається в межах 5-10 тис. євро.

"На даний момент середня вартість більшості транспорту, що завозиться, – 5-10 тис. євро. І десь 30% – це автомобілі преміум-класу, вартістю від 20 тис. євро і вище", – розповів заступник голови Державної митної служби.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами.

Однак вже наприкінці квітня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та низка інших депутатів від "Слуги народу" ініціювали законопроєкт, яким скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів.

Його автори вказують, що за перший тиждень дії норм про звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ ввезення автомобілів до бюджету не надійшло 350 млн гривень, при цьому зафіксовано непоодинокі випадки ввезення авто преміум класу.